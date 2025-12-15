أميركا.. إحباط مخطط إرهابي في لوس أنجلوس

شفق نيوز- واشنطن

أعلن "مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي، يوم الاثنين، عن إحباط مخطط إرهابي في مقاطعة "أورانج" في كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

وأعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة، بأن مكتب التحقيقات أحبط مخططا لتفجير قنابل استهدف عدة مواقع، بما في ذلك عملاء الهجرة والمركبات، في كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

ويأتي إحباط هذا المخطط في وقت شهد فيه شاطئ بوندي هجوما مسلحا وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية".

وقد أعلنت الشرطة الأسترالية أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما وابنه البالغ 24 عاما هما المسؤولان عن حادث إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على شاطئ بوندي الشهير خلال احتفال بعيد حانوكا.