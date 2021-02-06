أميركا توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تعتزم الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الرئيس الأميركي سينهي كل الدعم للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة للسعودية.

وأشار إلى أن هذا لا ينطبق على العمليات الهجومية ضد تنظيم داعش أو القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنه يشمل كلاً من العتاد وتقييد ترتيبات تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده السعودية وفقًا لتوجيهات بايدن.

وأضاف برايس أن جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية ستعود إلى الإجراءات والمواصفات القياسية، بما في ذلك المراجعات القانونية المناسبة في وزارة الخارجية.

وأكد أن الإدارة الأميركية تتفهم أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية من اليمن ومن دول أخرى في المنطقة، مضيفاً "سنبحث عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات".