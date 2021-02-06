سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أميركا توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-06T06:45:18+0000
أميركا توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تعتزم الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الرئيس الأميركي سينهي كل الدعم للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة للسعودية.

وأشار إلى أن هذا لا ينطبق على العمليات الهجومية ضد تنظيم داعش أو القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنه يشمل كلاً من العتاد وتقييد ترتيبات تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده السعودية وفقًا لتوجيهات بايدن.

وأضاف برايس أن جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية ستعود إلى الإجراءات والمواصفات القياسية، بما في ذلك المراجعات القانونية المناسبة في وزارة الخارجية.

وأكد أن الإدارة الأميركية تتفهم أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية من اليمن ومن دول أخرى في المنطقة، مضيفاً "سنبحث عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات".

related

عزل محافظة سعودية مؤقتا بسبب كورونا

Date: 2020-03-08 15:13:54
عزل محافظة سعودية مؤقتا بسبب كورونا

الكويت تعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الخليج

Date: 2020-12-04 16:15:11
الكويت تعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الخليج

الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016

Date: 2019-11-06 11:16:54
الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016

السعودية تطوي صفحة خاشقجي بإصدار حكم قضائي نهائي

Date: 2020-09-07 14:48:32
السعودية تطوي صفحة خاشقجي بإصدار حكم قضائي نهائي

لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

Date: 2020-05-06 16:44:59
لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

العاهل السعودي يتلقى لقاح كورونا

Date: 2021-01-08 19:37:21
العاهل السعودي يتلقى لقاح كورونا

أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة 40 لمجلس التعاون الخليجي

Date: 2019-12-10 20:07:07
أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة 40 لمجلس التعاون الخليجي

تقرير امريكي: فوز بايدن يعني انتهاء الحصانة عن السعودية واعادة اتفاق مع إيران

Date: 2020-11-07 05:39:24
تقرير امريكي: فوز بايدن يعني انتهاء الحصانة عن السعودية واعادة اتفاق مع إيران