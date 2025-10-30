أميركا تنفذ ضربة في المحيط الهادئ تستهدف سفينة مخدرات

شفق نيوز – واشنطن

أعلن وزير الحرب الاميركي بيت هيغسيت، اليوم الخميس، أن القوات الاميركية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تُستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترمب.

وقال هيغسيت في منشور عبر منصة "إكس": "بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترمب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة ضد سفينة أخرى كانت تنقل المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الاميركية كانت تمتلك معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر"، مؤكداً أن "العملية نُفذت بعد التحقق من طبيعة نشاطها وأسفرت عن مقتل أربعة من تجار المخدرات".

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية اميركية تستهدف شبكات التهريب في منطقة البحر الكاريبي.

كما أعلن الجيش الفنزويلي تدمير معسكرين يديرهما من وصفهم بـ"تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين" في منطقة الأمازون جنوبي البلاد.