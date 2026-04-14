أميركا تلقي الكرة في ملعب إيران بعقد جولة ثانية من المباحثات وتحذر بشأن هرمز

شفق نيوز - واشنطن

ألمح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يوم الثلاثاء، إلى إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع الجانب الإيراني، محذراً في الوقت نفسه طهران من الإخلال بشأن الفقرة الخاصة بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت "فوكس نيوز" عن فانس قوله، إن الجولة الأولى من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد "لم تسر كل الأمور بشكل سيء"، مجدداً موقف الولايات المتحدة الأساسي القائم على تجريد طهران "تماما" من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، وإخراج المخصب منه بشكل كامل من إيران.

وحول إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران عقب اخفاق الأولى بالتوصل إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، قال نائب الرئيس الأميركي، إن ذلك يعتمد على الإيرانيين واستجابتهم لمطالب واشنطن.

وفيما يخص ملف الملاحة، أوضح فانس أن وقف إطلاق النار كان مشروطاً بضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز، حاثاً طهران على الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، محذراً من أن أي تراجع إيراني عن فتح المضيق سيغير طبيعة تعامل الولايات المتحدة معهم بشكل "جذري وفوري".