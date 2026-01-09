أميركا تعلن مصادرة ناقلة نفط بعد إبحارها من فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، مصادرة ناقلة النفط "أولينا" بعد إبحارها من فنزويلا.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان أميركا احتجاز ناقلة نفط روسية "مارينيرا" شمالي المحيط الأطلسي، وذلك في إطار حصارها للناقلات المرتبطة بفنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت الشهر الماضي ثلاث سفن نفطية قبالة سواحل فنزويلا قبل أن يتطور التصعيد إلى اعتقال الجيش الأميركي رئيس البلاد نيكولاس مادورو بعملية خاطفة السبت الماضي 3 كانون الثاني/ يناير 2026 بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ 2019، ويباع بسعر أدنى من سعر السوق، وخصوصاً للصين.