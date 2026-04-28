أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في "القاعدة"

شفق نيوز- واشنطن

رصدت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في تنظيم "القاعدة"، مع عرض إمكانية إعادة التوطين للمبلغين.

ونشرت السلطات الأميركية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، إعلاناً على منصة "إكس" بشأن عاطف يحيى غوري، الذي وصفته بأنه نائب أمير تنظيم "القاعدة في شبه القارة الهندية".

وجاء في المنشور: "هل رأيت هذا الإرهابي؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تصل قيمة معلوماتك إلى 10 ملايين دولار وإعادة التوطين".

وأشار الإعلان إلى أن غوري مرتبط بقيادة عمليات للتنظيم، داعياً من يمتلك معلومات إلى التواصل عبر قنوات مشفرة من بينها "سيغنال" و"تلغرام" و"واتساب".