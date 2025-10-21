أميركا تعتمد "دولة آمنة" لترحيل المهاجرين

شفق نيوز– بيليز

أعلنت حكومة بيليز، يوم الاثنين، أنها أبرمت اتفاقاً مع الإدارة الأميركية تستضيف بموجبه مؤقتاً مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة، بانتظار أن تُبت طلبات لجوئهم إليها.

وقالت الحكومة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إنها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن يجيز للسلطات الأميركية إرسال طالبي لجوء إلى بيليز بوصفها "دولة ثالثة آمنة"، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة طلباتهم.

وأضافت أن الاتفاق، الذي يسري لمدة عامين ولم يُنشر نصه بعد، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ في بيليز ليصبح نافذاً.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في منشور على منصة "إكس" أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك بمواجهة تحديات منطقتنا سوياً".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتفاوض على اتفاقيات مثيرة للجدل تهدف إلى إرسالهم إلى دول ثالثة، من بينها السلفادور، وأوغندا، وجنوب السودان، ورواندا.

واستضافت حتى الآن كل من بنما، وكوستاريكا، والسلفادور، وهندوراس طالبي لجوء رحّلتهم الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات مماثلة.