أميركا تعتزم استئناف تمويل الأمم المتحدة قريباً

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، يوم السبت، أن الولايات المتحدة تخطط لتقديم مساهمة في ميزانية الأمم المتحدة في غضون أسابيع قليلة.

وقال والتز بحسب وكالة "رويترز": "سترون بالتأكيد الدفعة الأولى من الأموال قريبا جدا، لا أعتقد أن المبلغ النهائي قد تم تحديده بعد، ولكن سيتم تحديده في غضون أسابيع قليلة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم رغبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إصلاح المنظمة، لكنها تعتقد أنه كان ينبغي عليه أن يتناول هذا الأمر خلال سنواته الأولى في منصبه".

ويعرف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواقفه المنتقدة للأمم المتحدة، إذ اتهمها مرارا بسوء إدارة الموارد المالية وعدم القيام بما يكفي لمنع النزاعات واحتوائها، معتبرا أن المنظمة بحاجة إلى إصلاحات جوهرية في طريقة عملها وتمويلها.

وبحسب بيانات "رويترز"، فقد تراجع حجم المساعدات الأميركية للمنظمة في عام 2025 إلى 3.3 مليارات دولار فقط، وهو ما يمثل حوالي 14.8% من إجمالي تمويل الأمم المتحدة.

وللمقارنة، كانت واشنطن قد قدمت 14.1 مليار دولار في عام 2024، و17.2 مليار دولار في عام 2022.

وأفادت رسالة من غوتيريش إلى الدول الأعضاء بأن ديون الأمم المتحدة بلغت العام الماضي رقما قياسيا قدره 1.6 مليار دولار.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقا، نقلا عن أحد موظفي الأمم المتحدة، أن المنظمة العالمية قد تضطر إلى تقليص نطاق عملها أو حتى إغلاق مقرها في نيويورك في حالة نقص الأموال.