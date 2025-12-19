أميركا تعاقب محيط الرئيس الفنزويلي وزوجته

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على سبعة أشخاص مرتبطين بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

ومن بين المستهدفين أفراد من عائلة أحد أقرباء زوجة مادورو، بعد أن كان هذا القريب قد خضع لعقوبات سابقاً بتهمة الفساد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتأتي هذه العقوبات في سياق محاولة زيادة الضغط على القيادة الفنزويلية التي تعتبرها واشنطن "نظاماً مارقاً" يسهم في نشاطات غير مشروعة مثل تهريب المخدرات وتمويلها.

ولم تقتصر عقوبات الولايات المتحدة على الأفراد، بل وسعت إجراءاتها لتشمل عقوبات على شركات شحن ونقل نفط فنزويلية، وفرضت حصاراً بحرياً جزئياً يستهدف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، ضمن حملة تهدف إلى تقييد قدرة النظام الفنزويلي على استخدام عائدات الطاقة لدعم أنشطته.

وتصاعدت التوترات بسبب هذه الإجراءات ما دفع دولاً في المنطقة، مثل ترينيداد وتوباغو، إلى الإعلان عن استعدادها لفتح مطاراتها أمام الدعم اللوجستي الأميركي، ما يضيف بعداً إقليمياً للصراع بين واشنطن وكاراكاس.

كما أعربت فنزويلا عن إداناتها القوية لهذه العقوبات باعتبارها هجوماً متعمداً على سيادتها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فى مقابلة مع شبكة "إن بى سي نيوز"، إنه لا يستبعد نشوب حرب مع فنزويلا، وقال: "لا أستبعد ذلك، كلا. إذا كانوا من الحمقى الذين يبحرون معنا، فسوف يعودون أدراجهم إلى أحد موانئنا".

والثلاثاء الماضي، أمر ترمب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التى تدخل فنزويلا أو تغادرها، فى أحدث خطوة من واشنطن لزيادة الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، مستهدفة مصدر دخلها الرئيسي، ما دفع الحكومة الفنزويلية إلى رفض تهديد ترمب.

وشملت حملة الضغط التي شنها ترمب على مادورو تعزيز الوجود العسكري فى المنطقة، وشن أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن فى المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل.

كما أشار ترمب، وفقاً للمقابلة، إلى أنه سيتم مصادرة المزيد من ناقلات النفط بالقرب من المياه الفنزويلية.

واستولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.