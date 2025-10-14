أميركا تدرس تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخ "توماهوك"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأميركي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".

وقالت التقارير: "قد تخصص واشنطن ما بين 20 إلى 50 صاروخ توماهوك لكييف، وهو ما لن يكون له تأثير حاسم على ديناميكيات الحرب".

وفقًا للمسؤول السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، فإن "الولايات المتحدة تمتلك 4150 صاروخًا من هذا النوع، ومع ذلك، من المرجح أن واشنطن لن تتمكن من تزويد كييف إلا بوحدات قليلة".

ويعتقد الخبراء أن "السبب في ذلك يعود إلى أن أكثر من 120 صاروخًا، من أصل 200 صاروخ تم شراؤها منذ عام 2022، قد استُخدمت بالفعل وتخطط ميزانية عام 2026 لتمويل 57 وحدة فقط".

وعلاوة على ذلك، وكما تشير صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن "الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة لشن ضربات ضد فنزويلا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أميركية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن "رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية"، كما أكد الرئيس أن "نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأميركيين أمر مستحيل".

وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ توماهوك".