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أميركا تحسم أمرها بالعودة للاتفاق النووي وإسرائيل تستعد لـ"ابتزازها"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-01T16:46:14+0000
أميركا تحسم أمرها بالعودة للاتفاق النووي وإسرائيل تستعد لـ"ابتزازها"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يوم السبت، أن تل أبيب تستعد لمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات بعد أن حسمت الإدارة الأميركية أمرها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن هناك تقديرات لدى المؤسسات العسكرية والسياسية في إسرائيل، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حسمت إعلان عودتها للاتفاق النووي بأسرع ما يمكن، وبأن إسرائيل بدأت في الاستعداد لبلورة قائمة طلبات أمنية أو تعويضات من واشنطن بعد التوقيع على الاتفاق.

وأشارت إلى أن النقاشات الثنائية بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، تناولت تحسين قدرات إضافية لسلاح الجو الإسرائيلي، فيما تم التوافق أيضا على الاستعداد لمعالجة مشتركة لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، والتي تشكل خطرا على الدولتين، وخاصة إسرائيل.

يذكر أن وفدا إسرائيليا يتواجد في العاصمة الأميركية واشنطن، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، يضم كل من رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تامير هايمن.

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