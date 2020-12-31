سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أميركا تحدد موعد ترخيص لقاح أسترازينكا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-31T05:57:46+0000
أميركا تحدد موعد ترخيص لقاح أسترازينكا

أعلن منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي أن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص في أبريل للقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكوفيد-19، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من موافقة السلطات البريطانية على استخدامه.

وقال السلاوي في مؤتمر صحافي إن الاختبارات الأميركية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة "في وقت ما مطلع أبريل".

وأضاف "سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات ... وبالتالي ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه".

ولم يعتبر أن بريطانيا تسرعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها "مؤسسة تقوم على العلم".

وأضاف "لذا ليس لدي أي تساؤلات حول قرارها".

وتابع "بإمكاني التعليق على متطلبات عملية اتخاذ القرار كما حددناها هنا في الولايات المتحدة".

وعبر السلاوي عن الأمل في الحصول على الموافقة في النصف الأول من فبراير للقاح جانسن الذي طورته شركة جونسون آند جونسون، وبخلاف اللقاحات التي حصلت على موافقة أولية، يأتي في جرعة واحدة.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها توصلت إلى أن تلقي جرعتين منه تفصل بينهما 3 أشهر يحقق نجاحا بنسبة 80 بالمئة، وهو أعلى من المعدل الذي توصل إليه مطورو اللقاح أنفسهم.

related

امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

Date: 2020-12-13 04:59:29
امريكا تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا

امريكا تقترب من اطلاق لقاح جديد لكورونا أكثر فاعلية من "مودرينا" و "فايزر"

Date: 2020-12-19 04:42:25
امريكا تقترب من اطلاق لقاح جديد لكورونا أكثر فاعلية من "مودرينا" و "فايزر"

المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

Date: 2020-11-15 05:18:43
المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

Date: 2020-10-03 13:18:33
في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

Date: 2020-12-08 17:01:55
نتائج مبشرة.. أمريكا تكشف الآثار الجانبية للقاح "فايزر"

العالم على موعد في العاشر من الشهر المقبل بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-11-21 04:56:50
العالم على موعد في العاشر من الشهر المقبل بشأن لقاح كورونا

تعليمات امريكية قد تؤخر موعد اطلاق لقاح كورونا

Date: 2020-09-24 04:53:03
تعليمات امريكية قد تؤخر موعد اطلاق لقاح كورونا

"لا آثار جانبية حتى الآن".. أنباء سارة بشأن اللقاح الروسي

Date: 2020-09-04 14:47:08
"لا آثار جانبية حتى الآن".. أنباء سارة بشأن اللقاح الروسي