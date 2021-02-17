أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شفق نيوز/ حثت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، إيران على التراجع عن تقييد حرية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي أوردته وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تحث إيران على التراجع عن قرار تقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن على إيران عكس هذه الخطوات والامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤثر على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يعتمد عليها العالم بأسره.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت مجدداً أمس الأول الاثنين، نية طهران الحد من تنفيذ البروتوكول الإضافي بشأن عمليات التفتيش على مواقعها النووية ابتداء من 21 شباط الجاري، وشددت على أن هذا الأمر يتعلق فقط بعمليات تفتيش إضافية.

وعلى جانب آخر، أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل، لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

فيما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر- 2 إم" في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، نشرته رويترز، إن إيران ألمحت إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر- 2 إم) في محطة تخصيب الوقود.