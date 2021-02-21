سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أميركا تتوعد بمحاسبة روسيا لأنشطتها "الخبيثة" وتحدد موعد الرد على هجوم "سولار ويندز"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-21T19:00:40+0000
أميركا تتوعد بمحاسبة روسيا لأنشطتها "الخبيثة" وتحدد موعد الرد على هجوم "سولار ويندز"

شفق نيوز/ كشفت الإدارة الأميركية، يوم الأحد، انها ستتخذ إجراءات لمحاسبة روسيا على أنشطتها "الخبيثة"، فيما أعلن عن موعد الرد على هجوم إلكتروني استهدف مؤسسات حكومية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، "على عكس إدارات سابقة، سنتخذ خطوات لمحاسبة روسيا على أنشطتها الخبيثة، والتي تشمل التدخل في المنظومة الديمقراطية الأميركية، وتسميم المواطنين على الأراضي الأوروبية، وسنفعل ذلك في الوقت والشكل اللذان نختارهما".

وأضاف "نؤمن أن فرض تلك العواقب سيكون له أثر على السلوك الروسي، نحن نعرف أن ذلك بالطبع لن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القيام بكل ما لا يعجبنا، ولكن لا زلنا نؤمن بأننا قادرون على اتباع نهج أكثر صرامة تجاه التصرفات الروسية السيئة".

واستدرك سوليفان أن ذلك "لا يعني استبعاد إمكانية العمل مع روسيا في النقاط التي يكون من مصلحتنا القيام بذلك، مثل تمديد معاهدة ستارت والحد من الانتشار النووي هو بالتأكيد من مصلحتنا".

وشهدت العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة توترات في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية عدد من الملفات، من بينها مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وادعاءات تسميم موسكو للمعارض أليكسي نافالني ومن قبله العميل السابق سيرغي سكريبال، وكذلك حول اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية ستارت.

من جانب آخر، قال سوليفان إن بلاده سترد خلال أسابيع لا أشهر على هجوم سولار ويندز الإلكتروني الذي استهدف عدة وكالات حكومية العام الماضي، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بالهجوم.

ويعكف مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والعديد من الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى على فحص شبكات الكمبيوتر المتأثرة منذ اكتشاف عملية الاختراق بحثا عن أدلة عن المتسللين.

related

لأول مرة.. مقتل 7 من مرتزقة روسيا في ليبيا

Date: 2021-02-04 14:30:28
لأول مرة.. مقتل 7 من مرتزقة روسيا في ليبيا

الشرطة الروسية تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

Date: 2020-12-02 13:29:43
الشرطة الروسية تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

Date: 2021-01-17 14:58:59
مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

اغتيال راقصة روسية على علاقة بسياسي

Date: 2020-12-29 07:49:30
اغتيال راقصة روسية على علاقة بسياسي

إدارة بايدن تلغي قرار ترامب بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران

Date: 2021-02-19 14:58:22
إدارة بايدن تلغي قرار ترامب بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

موسكو تحذر واشنطن من "تشكيل تخريبي مسلح" جديد في الحدود العراقية السورية

Date: 2019-07-29 15:49:43
موسكو تحذر واشنطن من "تشكيل تخريبي مسلح" جديد في الحدود العراقية السورية

قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في إقليم قره باخ

Date: 2020-11-10 05:26:02
قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في إقليم قره باخ