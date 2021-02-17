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أميركا تتهم مبرمجين من كوريا الشمالية بسرقات إلكترونية تجاوزت المليار دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-17T19:08:25+0000
أميركا تتهم مبرمجين من كوريا الشمالية بسرقات إلكترونية تجاوزت المليار دولار

شفق نيوز/ اتهمت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء، ثلاثة مبرمجي كمبيوتر في كوريا الشمالية بعمليات قرصنة ضخمة استهدفت سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال والعملات الرقمية.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة الأميركية قولها، إن هذه القرصنة أثرت على شركات عدة وبنوك واستوديوهات هوليوود.

وبحسب لائحة الاتهام، فأن جون تشانج هيوك (31 عامًا)، وكيم إيل (27 عامًا)، وبارك جين هيوك (36 عاما)، سرقوا الأموال أثناء العمل في المخابرات العسكرية في كوريا الشمالية.

وقالت مساعدة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المسؤولة عن مكتب لوس أنجليس الميداني، كريستي جونسون، في تصريح صحفي عبر الهاتف، إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون في كوريا الشمالية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلبات للتعليق.

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