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أميركا تبلغ تركيا رسمياً عدم شمولها ببرنامج طائرات F-35

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-22T13:32:20+0000
أميركا تبلغ تركيا رسمياً عدم شمولها ببرنامج طائرات F-35

شفق نيوز/ كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الخميس، عن قرار واشنطن بعدم توريد طائرات F-35 إلى تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن المسؤول قوله إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا رسمياً بإخراجها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

وبين أن الولايات المتحدة أنهت مذكرة تفاهم في عام 2006 كانت قد وقعتها تسع دول شريكة، بما في ذلك تركيا، ووقع الشركاء الثمانية الباقون مذكرة تفاهم جديدة وتم إبلاغ أنقرة بالوضع الجديد.

ووقعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج على مذكرة التفاهم الأخيرة.

وكانت أنقرة قد طلبت أكثر من 100 طائرة شبح وتقوم بصنع أجزاء لإنتاجها، لكن تم حذفها من البرنامج في عام 2019 بعد أن اشترت أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، والتي تقول واشنطن إنها تهدد مقاتلات F-35.

وفي كانون الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب منظومة S-400، مستهدفة صناعة الدفاع وكبار مسؤولي القطاع.

واستأجرت أنقرة شركة المحاماة الأميركية Arnold & Porter للضغط من أجل إعادة القبول في البرنامج.

وكانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف حول مجموعة من القضايا في السنوات الأخيرة، من منظومة S-400 وآثارها إلى الخلافات في السياسة حول سوريا.

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