أميركا.. الإغلاق الحكومي يتسبب بتأخير وإلغاء رحلات جوية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أن الإغلاق الحكومي أدى إلى تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب حدوث مشاكل تتعلق بأطقم مراقبة الحركة الجوية في مطارات نيويورك وواشنطن وغيرها، مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثالث والعشرين في أميركا.

وقالت الإدارة إنها أبلغت عن وجود مشكلات في توفير الأطقم في 10 مواقع مختلفة، وأصدرت أوامر بوقف الرحلات الجوية في مطاري هيوستن بوش ونيوارك.

وأدت هذه المشاكل إلى تأخير الرحلات الجوية في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني، بـ31 دقيقة في المتوسط، وبلغ متوسط التأخير في مطار لاجوارديا بنيويورك 62 دقيقة.

وما يزال يتعين على نحو 13 ألف مراقب للحركة الجوية، ونحو 50 ألفاً من مسؤولي إدارة أمن النقل، العمل بدون أجر أثناء الإغلاق الحكومي. ووفقاً لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، فإن أكثر من 4200 رحلة جوية تأخرت في الولايات المتحدة، ليوم الخميس فقط.

ويشعر المسؤولون الاتحاديون بالقلق من احتمال زيادة حالات غياب المراقبين الجويين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيُحرم المراقبون من أول راتب كامل لهم، بحلول يوم الثلاثاء المقبل. ويرفض الديمقراطيون الاتهام بأنهم المسؤولون عن استمرار الإغلاق، ويقولون إن الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين هم من يرفضون التفاوض.