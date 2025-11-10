أميركا: القضاء على 6 مهربي مخدرات بالمحيط الهادئ

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هغسيث، يوم الاثنين، القضاء على ستة مهربين في ضربتين دقيقتين شنتهما قوات بلاده على سفينتين تديرهما منظمات متخصصة في تهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ.

وأشار هيغسيث في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن هاتين الضربتين نفذتا أمس بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترمب، مرفقاً مقطع فيديو يوثق العملية.

وأضاف أن المعلومات الاستخبارية بينت أن هاتين السفينتين كانتا مرتبطتين بتهريب المخدرات غير المشروع، وكانتا تحملان شحنات من المخدرات، وتتحركان على طول مسار معروف عنه الاتجار بالمخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وتم تنفيذ كلتا الضربتين في المياه الدولية، وكان على متن كل سفينة ثلاثة مهربين من الذكور، وقد أسفرت العملية عن مقتل جميع الستة دون تسجيل أي إصابات بين عناصر القوات الأميركية.

وشدد هيغسيث على أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس ترمب لحماية الوطن والقضاء على عناصر الكارتلات الإرهابية التي تهدد الأمن الأميركي.

وكان ترمب قد أبلغ الكونغرس الأميركي سابقاً أن البلاد في حالة "صراع مسلح" مع كارتلات المخدرات التي اعترفت بها الإدارة كمنظمات إرهابية.