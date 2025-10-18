أميركا.. احتجاجات واسعة ضد إدارة ترمب تحت شعار "لا ملوك"

شفق نيوز- واشنطن

تشهد عدداً من المدن الأميركية الكبرى، يوم السبت، تظاهرات احتجاجية ضد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب تحت شعار: "لا ملوك في أميركا".

وتجمع آلاف الأشخاص في كل من نيويورك وواشنطن وشيكاغو وغيرها من المدن الكبيرة، إضافة إلى تظاهرات في أوروبا تضامناً مع المحتجين في الولايات المتحدة.

ويدين منظمو الاحتجاجات ما وصفوه بـ"هجمات" الرئيس ترمب على الحقوق التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. كما يتهمونه بالتوجهات الاستبدادية.

وقال المنظمون إن أكثر من 2500 فعالية احتجاجية من المقرر أن تجري اليوم السبت في أنحاء الولايات المتحدة كافة، ويتوقع مشاركة ملايين الأشخاص فيها.

وعشية التظاهرات تم وضع الحرس الوطني في حالة التأهب في عدد من الولايات، فيما تعهد منظمو الاحتجاجات بأن ستتسم بالطابع السلمي.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة تايمز سكوير بوسط نيويورك حاملين شعارات منددة بسياسات ترمب، خصوصاً في مجال الهجرة، وبتصرفات الأجهزة الأمنية في العديد من الولايات حيث تم توقيف الكثير من الأشخاص للاشتباه بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

وفي العاصمة الأميركية واشنطن تجمع المحتجون أمام مقر وزارة العمل، ومن بينهم العديد من الموظفين السابقين في الأجهزة الحكومية الذين تم فصلهم تنفيذاً لسياسات إدارة ترمب.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن الرئيس دونالد ترمب لن يظهر أمام الصحفيين اليوم السبت، حيث لا توجد أي فعاليات رسمية على جدوله اليوم، وأنه توجه إلى مقره في ولاية فلوريدا حيث يلعب الغولف.

وتعتبر الفعاليات الاحتجاجية تحت شعار "لا ملوك" أكبر موجهة من الاحتجاجات ضد سياسات إدارة ترمب منذ حزيران/ يونيو الماضي، حيث جرت تظاهرات ضد سياساته في مجال الهجرة في كاليفورنيا وعدد من الولايات الأميركية الأخرى.