مياه الصرف الصحي تثير أزمة سياسية في أوروبا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن مشاكل مياه الصرف الصحي التي تلوث الأنهار والبحيرات الأوروبية وتنشر الأمراض وتضر بالحياة البرية، بات قضية سياسية ساخنة تؤرق أوروبا.

وأضافت الوكالة الامريكية، إن "توفر مياه الصرف الصحي غير المعالجة بيئة خصبة لنمو الطحالب مما يقتل النباتات الأخرى ويحرم الحيوانات من الغذاء الذي تحتاجه ويقتل المحار الذي يعمل كمرشحات طبيعية".

ولفتت إلى أنه قد تحتوي مياه الصرف الصحي على مواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة وهناك أيضا خطر البكتيريا مثل الإشريكية القولونية وغيرها من البكتريا التي تسبب اضرابا معويا وأمراضا للناس.

وأضافت أنه من الواضح أن أنظمة معالجة المياه في القارة أصبحت قديمة تدريجيا. فالعديد من المدن الأوروبية لديها مجاري من العصور الوسطى وبنية تحتية عمرها قرون لم يتم تحديثها لفترة طويلة لكن ذلك لم يقلق أوروبا لفترة طويلة ولكنه تدريجيا ومع كبر المشاكل والأمراض التي باتت تظهر للعامة أكثر فأكثر أصبح من الواضح للدول الأوروبية أنه يجب القيام بشيء ما بشأن نفايات الصرف الصحي.

كما لفتت الوكالة إلى حالة الأنهار الأوروبية الغير مناسبة للسباحة والتي ظهرت من خلال السباحة الأخيرة للرياضيين على طول نهر السين خلال الألعاب الأولمبية في باريس. حيث عانى الكثير منهم من مشاكل صحية عقب السباحة ما أثار جدلا كبيرا في أوروبا.

وأضافت الوكالة أنه ليس فقط نهر السين والتايمز، ولكن أيضا الأنهار الكبيرة الأخرى في أوروبا تواجه هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي - بلومبيرغ - موقع RT