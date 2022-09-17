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مولوي: إحباط عملية كبرى لنقل مخدرات الى دولة خليجية عبر محطة سودانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-17T15:50:31+0000
مولوي: إحباط عملية كبرى لنقل مخدرات الى دولة خليجية عبر محطة سودانية

شفق نيوز /أعلن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب أكثر من مليون حبة مخدرة إلى دولة خليجية عبر السودان.

وقال مولوي في منشور على تويتر إن "كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق المليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت".

وأضاف الوزير أن هذه الكمية "كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت".

وأكد وزير الداخلية اللبناني أن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هذه الشحنة، وخاطب تجار المخدرات قائلا: "يا تجار الموت.. لكم بالمرصاد".

وتوسعت تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ما يرتب مخاطر صحية وأمنية متزايدة في المنطقة، وفق ما أظهر تقرير صادر عن معهد نيو لاينز نشر في نيسان / أبريل  الماضي.

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