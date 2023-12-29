موكب ودمى "أطفال قتلى".. تظاهرات في نيويورك للمطالبة بإنهاء حرب غزة

شفق نيوز/ نظم مئات المتظاهرين "متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالاً قتلى"، موكباً جنائزياً رمزياً في مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.

وعلى صوت قرع الطبول، سار موكب المتظاهرين بصمت خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح. كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.

ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، تعيش نيويورك على إيقاع التحركات الداعمة للفلسطينيين ولإسرائيل.

وقالت المتظاهرة غريس ليل (64 عاما): "نريد أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى الآن، قُتل ما يقرب من 10 آلاف طفل، دون احتساب باقي الضحايا، في غزة نتيجة لهذا القصف والاعتداء المروع الذي يستمر بلا هوادة".

وأعرب المتظاهر ستيفن يانكو (39 عاما) عن أمله في أن "تتمكن المسيرة من تحسيس الناس وجعلهم يشعرون بإنسانية شعب غزة، والفلسطينيين، وكل شخص في المنطقة، كل الشعوب".

ويأمل المتظاهرون أيضا في الضغط على الحكومة الأميركية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى "وقف إطلاق النار" لأغراض إنسانية في غزة.

وقُتل في غزة 21320 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس والخاضع لحصار إسرائيلي كامل.

المصدر: فرانس برس