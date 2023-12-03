"موقف واشنطن من ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة".. كيربي يلتزم الصمت

شفق نيوز/ اختار منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض، جون كيربي، الصمت عند سؤاله حول ما ستفعله واشنطن في حال استمر سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

ولم يعلّق كيربي على الإجراءات الأمريكية المحتملة بخصوص مواصلة واشنطن دعم إسرائيل في عمليتها ضد حركة حماس في قطاع غزة، في حال لم تقم تل أبيب بالانصياع إلى واشنطن وخفض أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقال كيربي لقناة NBC: "هذا (سؤال) افتراضي ولا أريد الهروب إلى الأمام (...). أريد أن أوضح شيئين. بداية، سنواصل دعم إسرائيل عندما تقوم بملاحقة (حركة ) حماس (...) وهذا أمر لن يتغير"، مضيفاً: "ثانيا سنبذل أيضا كل ما في وسعنا للتأكد من تقليل حجم الأضرار والإصابات قدر الإمكان".

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في وقت سابق، إن بلاده أبلغت إسرائيل مرارا بضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، معتبرا أن هذه "ضرورة أخلاقية واستراتيجية".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 قتيلا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.