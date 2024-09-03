موقف من البنتاغون حول تهديد إيران لاسرائيل واتفاق وقف النار في غزة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، موقفاً حول تهديد إيران باستهداف اسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.

وقال البنتاغون، إنه "لن يتكهن بشأن ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بضرب إسرائيل أم لا".

وأضاف، "نحن نتعامل مع هذا التهديد بجدية".

وبشأن الأوضاع في غزة، شدد البنتاغون على التزامه بالتوصل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وأشار البنتاغون الى أن "وزير الدفاع لويد أوستن أكد في اتصال بنظيره الإسرائيلي أن قادة حماس يجب أن يحاسبوا لمسؤوليتهم عن مقتل رهائن مدنيين".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونحو 100 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.