موقف محرج.. رئيس الوزراء اللبناني "يُقبّل" امرأة ظنها نظيرته الايطالية

شفق نيوز/ تعرض رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، لموقف محرج على سلم الطائرة، أمس الأربعاء، أثناء انتظاره رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في مطار بيروت.

فقد صافح ميقاتي سيدة وقبلها ظناً منه أنها ميلوني ليتبين أنها عضو بالوفد المرافق لرئيسة الوزراء الإيطالية.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار، قبل أن ينتقلا إلى السرايا، حيث أقيمت لرئيسة وزراء إيطاليا مراسم الاستقبال الرسمية، قبل أن ينتقلا إلى مكتب رئيس الحكومة لعقد المحادثات الرسمية.