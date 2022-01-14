موقع: إيرانيون يقصدون العراق لبيع الكلى بالدولار

شفق نيوز/ صرّح رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه حسين بيكلري، بأن بعض الفقراء من الإيرانيين الذين يريدون بيع الكلى يذهبون إلى العراق لبيعها بسعر أعلى وبالدولار، وذلك وفقا لما نشره موقع "إيران إينترنشنال" اليوم الجمعة.

ونقل الموقع عن بيكلري قوله، إن "بعض المتقدمين الذين يعتقدون أن السعر هنا منخفض، يخبروننا بأننا سنبيع كلانا في العراق".

وأضاف أن عدد عمليات الزرع انخفض على الرغم من زيادة عدد المتقدمين لبيع الكلى غير أن المرضى لا يستطيعون الشراء لإرتفاع الثمن.

وطبقا للتقرير الذي نشره الموقع الإيراني فإن سعر البيع الرسمي للكلية بناءً على العقد المبرم في جمعيات دعم مرضى الكلى هو 80 مليون تومان، لكن هذا السعر خارج الجمعية حوالي 150 إلى 300 مليون تومان.

بدروه قال هوشنك رضوان بناه، رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في جيلان أيضًا: "بسبب الفقر والمشاكل المالية، زاد عدد المتقدمين بطلبات بيع الكلى".