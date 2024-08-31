موقع "مستقل" يتحدث عن مقتل أكثر من 66 ألف جندي روسي في أوكرانيا

شفق نيوز/كشف موقع ميديازونا الروسي المستقل، بالتعاون مع خدمة بي بي سي الروسية اليوم السبت، عن تمكنه من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونشر هذا التعداد في تحقيق مشترك بينهما تم إنجازه في 30 أغسطس الجاري، ويستند إلى البيانات الصحفية الرسمية أو المنشورات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن رصد المقابر.

وقال موقع ميديازونا في بيان عبر تلغرام "حتى 30 آب/أغسطس، نعرف أسماء 66471 جنديا روسيا قتلوا في الحرب".

وفي منتصف نيسان/أبريل، قالت الوسيلتان الإعلاميتان إنهما حددتا هويات أكثر من 50 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وفي نهاية فبراير، قدّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا بـ 31 ألف جندي، في حين لا يعلن الجيش الروسي خسائره العسكرية إلا في مناسبات نادرة جدا وتعتبر هذه الأرقام أقل من الواقع إلى حد كبير.

واستند الكرملين إلى "قانون أسرار الدولة" و"النظام الخاص" لتبرير عدم وجود إعلانات رسمية بشأن الخسائر العسكرية الروسية.

وبداية يونيو، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند سؤاله عن هذا الموضوع خلال لقاء مع وكالات الأنباء الدولية، تحديد الخسائر الروسية في أوكرانيا، مكتفيا بالقول إنها "أقل" من الخسائر الأوكرانية "بمعدل واحد على خمسة".

وفي أغسطس 2023، قدرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، الخسائر العسكرية الروسية بنحو 120 ألف قتيل.