موقع عسكري: تخفيض القوات الامريكية في العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف موقع "ديفينس وان" الاميركي المتخصص بالأخبار العسكرية ان تخفيض حجم القوات الاميركية في العراق وأفغانستان، سيوفر على الخزانة الاميركية 3.2 مليارات دولار، وهو ما سيقلص حجم الاموال المخصصة لوزارة الدفاع الاميركية في السنة المالية 2022.

وبحسب خبر الموقع الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن الجيش الاميركي سيحصل في الميزانية المالية الجديدة على 173 مليار دولار، بعدما كان تلقى 176 مليار دولار في الميزانية الاخيرة، وفقا لوثائق اطلع عليها "ديفينس وان".

ويبلغ الحجم الإجمالي للميزانية العسكرية الأميركية 715 مليار دولار. وبحسب الموقع فإن المسؤولين العسكريين قاموا بمحاولات اقتطاع مالية في القطاعات العسكرية كافة

ووفقا لمسؤولين عسكريين بارزين، فإن قرار الرئيس الاميركي جو بايدن الانسحاب من أفغانستان يعني ان قوات البحرية وسلاح الجو سيحتاجان إلى المزيد من الأموال، بينما سيحتاج الجيش إلى أموال أقل.

وذكر "ديفينس وان" أن حروب العراق وأفغانستان القت بعبئها الكبير على خزائن الجيش، لكن الانسحاب سيؤدي في نهاية المطاف الى تخفيض كبير في العبء المالي.

واوضح ان الجيش سيشهد تخفيضا بقيمة 3.2 مليار دولار في النفقات فيما يخص العمليات والصيانة بسبب الانسحابات من أفغانستان والعراق. لكن الميزانية تحدد 3.3 مليار دولار في دعم العمليات لقوات الأمن الافغانية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 9.2 % مقارنة بالعام 2021.

وكان المسؤولون العسكريون قالوا إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أفغانستان ماليا، وإنما ليس عبر قوات على الأرض.

وتظهر الوثائق؛ أن لدى الجيش قوات تتخطى المليون عسكري، بينهم 485 الف جندي في الخدمة فعليا، و336 ألف جندي من الحرس الوطني، و189 ألف جندي في الاحتياط.

ترجمة: وكالة شفق نيوز