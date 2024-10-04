موقع عبري: نتنياهو يقضي "إجازة سرّية" في مدينة ساحلية

شفق نيوز/ كشف موقع "واللا" العبري، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي "إجازة سرية" في مدينة على ساحل البحر المتوسط.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن صاروخين عبرا من لبنان إلى مناطق الشمال الإسرائيلي، وتم تفعيل الإنذارات في مناطق وادي عارة والكرمل بمدينة قيسارية، وعلى إثرها هرع نتنياهو للملاجئ الذي تبين أنه يقضي "إجازة سرية" هناك.

واعتبر الموقع أنه "لا مبرر لوجود نتنياهو في قيسارية سوى قضاء إجازة ما سرية".

وسُمعت صفارات الإنذار بسبب الصواريخ وإطلاق الصواريخ في حيفا والمستوطنات المجاورة بما في ذلك نيشر، وبيت أورين، وجفعات ولفسون، وداليت الكرمل، وطيرة الكرمل، وعسافيا وغيرها الكثير.

كما دوت صفارات الإنذار في قيسارية والمستوطنات المجاورة، بما في ذلك بيت حنانيا وجسار الزرقاء ومعجان ميخائيل ومفرق بنيامينا وبطليموس العازار ومعيان تسفي ورمات هنديف.

وتواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة مرجعيون في جنوب لبنان، في ظل وجود تقارير تُشير إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى.

وأدت ضربة ميليشيا حزب الله اللبنانية الأخيرة باتجاه الشمال، إلى تسجيل إصابة مباشرة لمرآب سيارات في كريات شمونة، حيثُ تعمل 3 طواقم إطفاء من محطة الجليل، الجولان على إخماد حريق المرآب.

ويسعى رجال الإطفاء الإسرائيليون منع امتداد الحريق، الذي اندلع إلى المباني المجاورة والبحث عن ضحايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إنّ 25 صاروخاً ومسيّرة أطلقت من لبنان منذ الفجر، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع في حيفا والجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وذكر الإعلام العبري أنّه تم إطلاق 20 صاروخاً و5 مسيرات في الساعات الأولى من صباح الجمعة، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه تم رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان نحو حيفا وخليجها، وأكد أنه تم اعتراض بعضها، دون أن يحدد العدد أو حجم الخسائر المحتملة.

ودوّت صفارات الإنذار في حيفا في وقت سابق صباح اليوم، بينما أكد حزب الله أنه يواصل استهداف مناطق في شمال إسرائيل بالقصف الصاروخي.