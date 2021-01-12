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موقع الخارجية الأمريكية يعلن انتهاء ولاية ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-12T04:31:02+0000
موقع الخارجية الأمريكية يعلن انتهاء ولاية ترامب

شفق نيوز/ أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية بشكل سابق لأوانه أن ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت الإثنين، ما أثار لغطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أنّ ”ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49″، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علماً أنّ الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل في ما يتعلّق بولاية الرئيس أو هويته.

ولم تدل وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق ردّاً على سؤال حول ما إذا الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

ونقل موقع ”بازفيد“ عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ ”موظفاً غاضباً“ في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.

ومن المقرّر أن يؤدي جو بايدن القسَم الرئاسي في 20 كانون الثاني/يناير عند الظهر (17,00 ت غ) بعدما فاز على ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

 

 

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