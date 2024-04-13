موقع اكسيوس الأميركي: بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة

شفق نيوز/ نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أميركية وإسرائيلية يوم السبت، ان ايران بدأت هجومها "الانتقامي" ضد إسرائيل.

ونشر الموقع الامريكي أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وحسب المصادر، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وفي غضون ذلك؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الحديث عن بدء الهجوم الإيراني؛ إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف أن "دولة إسرائيل قوية، وجيشي قوي، وشعبنا قوي وسنتغلب عليها بعون الله".