موظفو الكونغرس الأميركي مهددون بعدم تسلم رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي

شفق نيوز- واشنطن

وجه الإداريون في الكونغرس الأميركي، يوم الخميس، تحذيرا لموظفي مجلس النواب، مؤكدين أن رواتبهم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لن تصرف في حال استمرار إغلاق الحكومة حتى الشهر المقبل، وفقا لما كشفه موقع "أكسيوس".

ويعد هذا التطور أحد أكثر تداعيات الإغلاق إيلاما، إذ يطال بشكل مباشر المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين لا يزالون متمسكين بمواقفهم في الخلاف القائم حول تمرير الموازنة.

وقالت كبيرة الإداريين في مجلس النواب الأميركي، كاثرين سبيندور، في مذكرة إن "الراتب المقبل لموظفي مجلس النواب، والذي يغطي فترة الدفع من الأول وحتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من المقرر أن يحول عبر الإيداع المباشر يوم الجمعة الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت: "نظرا لعدم صدور تشريع الاعتمادات المالية، سيتم تأجيل صرف راتب 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى ما بعد إقرار التشريع".

وحذرت المذكرة كذلك من أن برنامج المساعدات التعليمية التابع للكونغرس سيتوقف عن التمويل طوال فترة الإغلاق الحكومي، ما يعني أن البرنامج لن يتولى سداد قروض الموظفين الدراسية كما هو معتاد.

ودعت سبيندور الموظفين إلى "التواصل مع المقرضين لترتيب دفعات بديلة"، مؤكدة أن "صرف الرواتب ومدفوعات القروض سيستأنف فور تمرير الكونغرس مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة".

وقال النائب الديمقراطي جيمس ووكنشو من ولاية فيرجينيا، إن "الإغلاقات الحكومية صعبة للغاية، خصوصا على موظفي الكونغرس، وكثير منهم لا يتقاضون رواتب مرتفعة رغم الساعات الطويلة التي يعملون بها".

وأشار ووكنشو، وهو كبير موظفين سابق في مجلس النواب ويمثل عددًا من العاملين في الكونغرس ضمن ضواحي فيرجينيا، إلى أن "الاتحادات الائتمانية تبذل قصارى جهدها لدعم الموظفين من خلال قروض منخفضة الفائدة".

واختتم قائلًا: "لكن لا يمكن تجاوز الأمر بسهولة، فالوضع صعب حقا".