موسكو: لقاء بوتين وترامب يتطلب اعدادات مسبقة

شفق نيوز/ اكدت موسكو، يوم الجمعة، ان عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يتطلب إعدادًا مسبقًا كبيرًا، ويجب أن يسفر عن نتائج.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقًا على قول ترامب إنه سيلتقي مع بوتين، ان "ذلك الاجتماع ضروري لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، وملف أوكرانيا، وقضايا دولية أخرى".

إلى ذلك، عقد مسؤولون أمريكيون وروس الجمعة في أحد فنادق إسطنبول اجتماعًا على هامش المباحثات حول أوكرانيا التي تشرف عليها تركيا، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي.

وأوضح المصدر أن مايكل أنتون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية أجرى محادثات مغلقة مع المستشار في الكرملين فلاديمير ميدينسكي الذي يقود وفد موسكو إلى المباحثات مع أوكرانيا.