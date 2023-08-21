موسكو:  أكثر من 500 جندي "خسارة" كييف وصد جميع هجماتها يوم امس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وصد جميع هجمات قواتها خلال اليوم الماضي، وتعزيز مواقع الجيش الروسي على مختلف المحاور.

وقالت الوزارة في بيان نشره موقع روسيا اليوم الروسي الرسمي أن القوات الروسية تمكنت من صد هجمات قوات كييف، وعززت مواقعها على طول محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك 160 عسكرياً.

كما أحبط الجيش الروسي هجومين في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان قضت القوات الروسية على حوالي 75 عسكريا أوكرانيا.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مقاطعة زابوروجيه صدت القوات الروسية 5 هجمات نفذها "اللواء الجوي 82" من الاحتياطي الاستراتيجي للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودعا للذخيرة، كما تم القضاء على أكثر من 80 جنديا.

وعلى محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 225 عسكريا، والعشرات من المدافع ذاتية الحركة والمعدات العسكرية.