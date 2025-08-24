موسكو.. قتيل ومصابان في انفجار بمركز تسوق

من موقع الانفجار في ساحة لوبيانكا

شفق نيوز- موسكو

أعلنت السلطات الروسية، يوم الأحد، مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين في انفجار وقع بمبنى شهير لتجارة التجزئة وسط العاصمة موسكو.

وبحسب خدمات الطوارئ الروسية، فإن الانفجار وقع في الطابق الثالث من مركز تسوق المتجر المركزي للأطفال في ساحة لوبيانكا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية المملوكة للدولة، عن خدمات الطوارئ قولها إن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة غاز.

وقالت إدارة الصحة في موسكو إنه تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

وذكر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه من المرجح أن يكون الحادث نتيجة خلل فني في المعدات.

وتم إخلاء المبنى عقب الانفجار؛ وباشرت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً في الحادث.