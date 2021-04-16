سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موسكو تلوح بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-16T16:30:10+0000
موسكو تلوح بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

شفق نيوز/ صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن موسكو ستطالب عشرة دبلوماسيين أميركيين مغادرة البلاد ردا على العقوبات الأميركية على روسيا.

وقال الوزير الروسي إن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين في الإدارة الأميركية، قائلا "سنشر اليوم قائمة تضم 8 مسؤولين في إدارة واشنطن سيدرجون على لائحة العقوبات".

كشف أن موسكو ستبدأ إجراءات منع توظيف المواطنين الروس أو مواطني الدول الأخرى بالممثليات الأميركية بروسيا.

وأردف قائلا "في حالة استمرار واشنطن بمبادلتنا المجاملات، فإن روسيا ستطلب من الأمريكيين خفض عدد دبلوماسييهم في روسيا إلى 300."

وأكد لافروف أن موسكو ستتخذ خطوات لمنع ووقف أنشطة منظمات أميركية غير حكومية من التدخل في السياسة الروسية.

وتابع قائلا إنه "بالرغم من أن روسيا لديها القدرة على اتخاذ إجراءات مؤلمة ضد مصالح أميركية في روسيا، فإنها لن تتحرك على الفور للقيام بذلك.

تأتي الخطوة بعد الكثير من العقوبات الجديدة على روسيا أعلنته هذا الأسبوع إدارة الرئيس جو بايدن.

related

تدخل حيز التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

Date: 2021-03-17 13:34:32
تدخل حيز التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران

Date: 2019-07-26 17:12:14
روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران

تقرير يتهم روسيا بقتل جنود امريكيين بأيادٍ افغانية

Date: 2020-06-27 08:37:01
تقرير يتهم روسيا بقتل جنود امريكيين بأيادٍ افغانية

واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

Date: 2019-08-19 22:18:33
واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

خسائر كبيرة تنتظر الصناعة التركية

Date: 2019-07-19 17:03:47
خسائر كبيرة تنتظر الصناعة التركية

أمريكا تتحدث عن اعاقة تحركات ايران في المنطقة .. وتراجع تركيا

Date: 2019-06-12 07:24:13
أمريكا تتحدث عن اعاقة تحركات ايران في المنطقة .. وتراجع تركيا

الكرملين: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب

Date: 2019-06-26 13:00:54
الكرملين: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب

بوتين: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الامريكية قمة العبثية

Date: 2019-07-04 07:34:52
بوتين: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الامريكية قمة العبثية