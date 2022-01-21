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موسكو تقرع ناقوس الخطر: العلاقات الروسية - الأمريكية وصلت لمرحلة خطرة وحرجة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-21T09:09:45+0000
موسكو تقرع ناقوس الخطر: العلاقات الروسية - الأمريكية وصلت لمرحلة خطرة وحرجة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة، بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في ندوة صحفية، حول الأنشطة الدبلوماسية الروسية لسنة 2021، إن وصول العلاقات الروسية - الأمريكية إلى هذه النقطة، يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي، وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم، بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن "النشاط العدواني المستمر لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي ، والأعمال العدائية ضد بلدنا، بما في ذلك التدريبات غير المجدولة، والاقتراب الخطير، ومناورات السفن الحربية والطائرات، والوجود العسكري في الأراضي الأوكرانية، أمر غير مقبول إطلاقا".

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