موسكو تعتقل ممولا لـ"ارهابيين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الروسية، يوم السبت، عن اعتقال مشتبه به بتمويل "ارهابيين" في العراق وسوريا، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، مبينة انه سيواجه تهمة التحريض على "الارهاب" التي قد تودي به الى السجن مدى الحياة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية في موسكو، يوليا ايفانوفا، قولها ان "رجلا يشتبه في انه يمول تنظيما ارهابيا في العراق وسوريا اعتقل في موسكو".

وقالت ايفانوفا انه "من خلال الجهود المشتركة لمحققي دائرة التحقيق الروسية في موسكو وموظفي العمليات، تم تحديد واعتقال رجلاً آخر من مواليد 1978 يشتبه في ارتكابه جريمة. وادى تفتيش شقته الى العثور على بطاقات مصرفية واجهزة تخزين الكترونية وادوات تقنية".

واوضحت الوكالة الروسية، نقلا عن المحققين، ان "المشتبه به انضم الى مجموعة عبر تطبيق على الهاتف المحمول نظمه (عليم بيجييف) الذي جند اشخاصا في منطقة موسكو مستعدون لرعاية منظمة ارهابية في العراق وسوريا".

واشارت الوكالة الى ان "عدد افراد المجموعة حوالي 30 فرداً، وهم جمعوا الاموال باستخدام بطاقاتهم المصرفية ثم تحويلها الى حسابات عناصر في جماعة مسلحة غير مشروعة تشارك في اعمال عدائية"، مضيفة انه "جرى استخدام الاموال لتسليح منظمات ارهابية".

وذكرت ان "بيجييف قد صدر حكماً عليه في وقت سابق بالسجن 17 عاما في سجن شديد الحراسة"، مشيرة الى انه "تمت ادانة شركائه وصدرت احكام عليهم بالسجن لمدد طويلة".

واوضح تقرير الوكالة ان "التحقيق في القضية ضد الرجل المعتقل يتم بموجب مادة في القانون الجنائي الروسي هي (التحريض على الانشطة الارهابية)، والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد".