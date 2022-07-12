موسكو تطلق تحذيراً: واشنطن وحلفائها على حافة مواجهة عسكرية نووية معنا

شفق نيوز / اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يتأرجحون على "نحو خطير" على حافة مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو ستكون محفوفة بـ"تصعيد نووي".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريح لها على موقع الوزارة نقلته (روسيا اليوم) واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "واشنطن وحلفاءها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".

وأعربت زاخاروفا عن "قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن "احتمال نشوب حرب نووية"، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية"، مشيرا إلى أن "الموقف المبدئي لروسيا هو عدم جواز شن حرب نووية".