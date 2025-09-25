موسكو ترحب بمبادرة ترامب لوقف الأسلحة البيولوجية وتدعو لتوثيقها دولياً

شفق نيوز- موسكو

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الخميس، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بالرائعة، معربا عن دعم موسكو لها.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إن "المبادرة بحد ذاتها رائعة، وموسكو تدعمها بالطبع".

وشدد على "ضرورة توثيق عملية التخلي العام عن تطوير الأسلحة البيولوجية من قبل الدول رسميا".

وأضاف: "بالطبع، سيكون من الجيد إضفاء الطابع الرسمي عليها (عملية التخلي العام عن تطوير الأسلحة البيولوجية من قبل الدول)، مشددًا على المستوى الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في خطابه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية يخاطر بتدمير العالم بأكمله ولن تبقى "أي منظمة أمم متحدة".

وحذرت السلطات الروسية مرارا من خطورة الأسلحة البيولوجية وطالبت الإدارة الأمريكية في عهد جو بايدن والآن بعهد ترامب اتخاذ إجراءات لحل الوضع المتعلق بدعم البنتاغون لبرامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

وكشفت روسيا في تقارير موثقة سابقة، أن الولايات المتحدة تنشئ وتدير مختبرات بيولوجية سرية في أوكرانيا ودول أخرى لأغراض عسكرية أو بحثية خطيرة، وسلّمت الأمم المتحدة مواد وأدلة تثبت هذه النشاطات، حصلت عليها من المختبرات الأمريكية في المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا.

وتمول هذه المختبرات التي تشكل تهديدا للأمن البيولوجي العالمي وزارة الدفاع الأمريكية ومنظمات أمريكية أخرى تحت مسميات مختلفة.