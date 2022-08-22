سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موسكو تحذر من صِدام عسكري بين دول "نووية" وتخاطب الناتو: لا تتجاهلوا "الخطوط الحمراء"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-22T11:19:10+0000
موسكو تحذر من صِدام عسكري بين دول "نووية" وتخاطب الناتو: لا تتجاهلوا "الخطوط الحمراء"

شفق نيوز/ حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الإثنين، من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية، في حال تمادت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي حددتها موسكو.

وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية، إن سياسة حلف الناتو "المدمرة"، المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.

وأضاف ريابكوف: "إن المسار المدمر لدول الناتو لتجاهل خطوطنا الحمراء والانجرار إلى مواجهة مع روسيا في أوكرانيا، التي تتأرجح على شفا صراع مسلح مباشر، أمر محفوف بالمخاطر.. من الواضح أن هذا محفوف بمزيد من التصعيد وصولا إلى صدام عسكري للقوى النووية، مع عواقب وخيمة"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وازداد احتمال حدوث صدام عسكري بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو تملك الأسلحة النووية بعدما تفاقمت واحتدمت "الأزمة الأوكرانية بسبب نظام الحكم في كييف ورعاته الغربيين".

ونوه ريابكوف إلى أنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية إلا في سبيل صد الهجوم والدفاع عن النفس أو عندما يكون وجود الدولة نفسه مهددا، وشدد على أنه "لا يوجد مجال للتخمينات أو التخيلات هنا"، وفقا لنوفوستي.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى مخاطر استخدام الأسلحة النووية منوها بأن الدول التي لديها ترسانات نووية يجب أن تلتزم بافتراض عدم جواز الحرب بين بعضها البعض.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن وجود "خطوط حمراء" في نهاية عام 2021، يؤدي تجاوزها إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك عندما ناشدت الدول الغربية التعهد بعدم مواصلة زحف الناتو على روسيا ورفض ضم أوكرانيا إلى الحلف ورفض إقامة القواعد العسكرية في أراضي الجمهوريات السوفياتية السابقة.

related

السفارة الأمريكية: داعش خطط للوصول إلى مواد نووية في روسيا

Date: 2021-07-09 13:58:46
السفارة الأمريكية: داعش خطط للوصول إلى مواد نووية في روسيا

"الناتو": روسيا قد تستخدم أسلحة كيمياوية في أوكرانيا

Date: 2022-03-13 06:45:09
"الناتو": روسيا قد تستخدم أسلحة كيمياوية في أوكرانيا

بعد "تحرير" لوغانسك.. بوتين لمقاتليه: "استريحوا سنكافئكم"

Date: 2022-07-04 13:13:17
بعد "تحرير" لوغانسك.. بوتين لمقاتليه: "استريحوا سنكافئكم"

أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية

Date: 2019-06-29 12:12:40
أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية

CIA تكشف عن تزايد عمليات اعتقال وقتل جواسيسها في الدول

Date: 2021-10-05 18:43:35
CIA تكشف عن تزايد عمليات اعتقال وقتل جواسيسها في الدول

السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

Date: 2022-02-20 20:27:11
السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

البيت الأبيض: أمريكا والناتو لم يهددا روسيا

Date: 2022-02-27 14:55:04
البيت الأبيض: أمريكا والناتو لم يهددا روسيا

فيديو.. إصابات بانفجار قوي داخل مركز تجاري في روسيا

Date: 2021-02-12 05:44:40
فيديو.. إصابات بانفجار قوي داخل مركز تجاري في روسيا