موسكو تحذر من تفجر القضية الكوردية حال تحقق "الحكم الذاتي" في سوريا

شفق نيوز- موسكو

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، من تفجر القضية الكوردية في جميع دول المنطقة إذا تم تحقيق الحكم الذاتي للكورد في سوريا.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية إن "سوريا تطالب بشكل قاطع بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، وتقع مساحات كبيرة من الأراضي السورية تحت سيطرة القوات الأجنبية، ولا توجد هذه القوات دائماً بدعوة من دمشق".

وأضاف: "يجب على جميع الدول التي تملك تأثيراً على الوضع - سواء على دمشق أو على مختلف المجموعات العرقية - الطائفية والسياسية في آخر أجزاء البلاد - أن تدرك أن وحدة سوريا هي مصلحة لها".

وشدد على أنه "إذا أدت هذه الألاعيب مع الكورد السوريين حول الحكم الذاتي إلى نتائج ملموسة، فقد تتفجر مشكلة الكورد في جميع دول المنطقة الأخرى، وهذا يشكل مخاطر جسيمة".

ويأتي هذا الموقف الروسي في وقت بحث فيه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أمس الثلاثاء، تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس بما يصون وحدة أراضي البلاد وسيادتها.

وجاء هذا اللقاء بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع مرهف أبو قصرة عن اجتماعه مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في جميع المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا.

وحصل هذا اللقاء بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بحث أول أمس الاثنين، مع وفد أميركي ضم المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس بين "قسد" والحكومة السورية.

ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم 10 آذار/ مارس الماضي، اتفاقاً يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

كما نص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.