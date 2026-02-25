موسكو تحبط هجوماً "إرهابياً" في أحد مطاراتها العسكرية وتتهم كييف بالتخطيط له

شفق نيوز- موسكو

أحبطت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، يوم الأربعاء، هجوماً "إرهابياً" في مطار عسكري بإقليم كراسنودار جنوبي البلاد، اتهمت إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بالتخطيط له.

وقالت الهيئة في بيان لفرع كراسنودار الإقليمي، إن "إجراءات تحقيق عملياتي كشفت أن مواطناً روسياً من مواليد عام 1986، بادر بالتواصل عبر تطبيق (واتساب) مع ممثل عن إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "بناءً على توجيهات المشرفين عليه، قام الرجل بجمع وإرسال صور ومقاطع فيديو حول عمل المنشآت العسكرية في كراسنودار".

وأشار البيان، إلى أن "المشتبه به وفي وقت لاحق، وضمن مهمة أخرى كلفته بها الاستخبارات الأوكرانية، قام بإعداد خلطات حارقة لإضرام النار في طائرة عسكرية في أحد مطارات إقليم كراسنودار، وأثناء استعداداته لتنفيذ هجوم إرهابي، ألقت عناصر الأمن القبض عليه".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لهيئة الأمن الإقليمية قضية جنائية بحق المحتجز، بموجب مواد من القانون الجنائي الروسي تتعلق بجرائم "الإرهاب والخيانة العظمى"، وتصل العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذه المواد إلى السجن المؤبد.

يُشار إلى أن الهجوم ليس الأول الذي تتهم فيه موسكو كييف بالوقوف وراءه، مع استمرار الحرب بين البلدين منذ سنوات.