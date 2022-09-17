موسكو تتهم كييف بقصف محطة زابوروجيا مجدداً و بايدن يحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية

شفق نيوز/ قالت الدفاع الروسية، يوم السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت مجددا منطقة محطة زابوروجيا النووية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، الى "إسقاط 8 مسيرات أوكرانية واعتراض 15 قذيفة مدفعية أطلقت على محطة زابوروجيا النووية".

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن سيناريوهات استخدام بلاده للسلاح النووي مذكورة في عقيدتها العسكرية.

وقال بيسكوف – في تصريح، اليوم السبت، ردا على سؤال لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بشأن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا – “إن كل شيء مذكور في العقيدة النووية الروسية، طالعوا هذه العقيدة، فكل شيء مكتوب فيها“.

وفي السياق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من "استخدام أسلحة نووية في حربها على أوكرانيا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد أعلن مطلع سبتمبر الحالي أنه يمكن لبلاده استخدام الأسلحة النووية في حال كان وجودها مهددا، مشيرا إلى أن هذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.

وقال ريابكوف “أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة (أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي)، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية”، مضيفا: “أن هذه السيناريوهات هي العدوان على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر“.