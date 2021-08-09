موزعو المحروقات في لبنان: الغاز يكفي لـ10 أيام فقط

شفق نيوز/ أعلن نقيب موزعي ​المحروقات​ في لبنان ​فادي أبو شقرا​، يوم الإثنين، أن مادة الغاز الموجود في البلد تكفي لمدة 10 أيام فقط.

وقال أبو شقرا: في تصريحات له اليوم، "أجرينا عدة اتصالات صباحا مع رئيس تجمع الشركات، ​جورج فياض​، الذي أكد أن هناك صعوبة بالموافقات المسبقة الصادرة عن ​مصرف لبنان​، والدولة تعلم بذلك"، مطالباً بالاهتمام بهذا الموضوع "لأن هناك صعوبة كبيرة بسبب غياب هذه المادة، في وقت أن السوق بحاجة لـ 17 مليون ليتر يوميا للاستهلاك".

وتوجه نقيب موزعي ​المحروقات إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "الشعب بحاجة إليكم في هذا الوضع الصعب، فماذا تنتظرون؟ الاتصالات تأتينا من كل المناطق اللبنانية على حساب 100 ليتر مازوت، والمسؤولون غير واعين لما يحدث".

وتعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.