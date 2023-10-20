"موديز" تضع تصنيف إسرائيل "قيد المراجعة" بسبب حرب غزة

شفق نيوز/ وضعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.

وقالت "موديز": "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة. ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80 في المئة.

ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية وهي "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت وكالة "فيتش" إسرائيل تحت المراجعة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وشنت حركة حماس، في السابع من أكتوبر، هجوما مباغتا ضد إسرائيل قتل فيه أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق مسؤولين إسرائيليين. وهناك 203 مختطفين في أيدي حماس، وفق الجيش الإسرائيلي.

وترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة قتل فيه 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.