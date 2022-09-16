مودع يقتحم مصرفاً ببيروت في ثاني حادث خلال ساعات

شفق نيوز/ اقتحم أحد المودعين في لبنان، ”بنك لبنان والمهجر“ في العاصمة بيروت، في حادثة هي الثانية لليوم الجمعة.

وجاءت حادثة الاقتحام بعد وقت قليل من إقدام مسلح على اقتحام فرع أحد البنوك في مدينة الغازية جنوب لبنان، وهدد بحرق الفرع؛ سعيا منه للحصول على وديعته المالية.

واقتحم مودع يدعى محمد رضا قرقماز مع ابنه بنك بيبلوس في الغازية، وهدد الموظفين بسلاح رشاش، وسكب مادة حارقة مهددا بإشعال الفرع.

وذكرت قناة ”الجديد“ اللبنانية أن قرقماز تحصل على 19200 دولار من وديعته، وسلمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

يعاني المودعون اللبنانيون من احتجاز أموالهم في المصارف التي تعجز عن ردها نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أصاب الدولة وكافة مرافقها، ويتم تسديد الودائع بالليرة اللبنانية وفق سعر 8 آلاف ليرة للدولار، فيما يبلغ بالسوق حوالى 25000 ليرة.