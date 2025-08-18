موجة أمطار جديدة في باكستان تخلف 20 ضحية

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الاثنين، عن مصرع 20 شخصاً بموجة أمطار جديدة شمالي البلاد، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال عشرات الجثث التي ما تزال مدفونة تحت الطين والأنقاض، بعد أمطار موسمية حادة أودت بحياة أكثر من 350 شخصاً منذ الخميس الماضي.

وأدت الأمطار التي هطلت فجأة في منطقة سوابي، اليوم، إلى انهيار أسقف المنازل وتشكّل سيول من الطين جرفت ما كان في طريقها، كما حصل مساء الخميس في مناطق من إقليم خيبر باختونخوا الجبلي قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول كبير في هيئة إدارة الكوارث بإقليم خيبر باختونخوا، لم يكشف عن هويته، إن قرى عديدة في منطقة سوابي تعرضت للدمار الكامل، مؤكداً أن الحصيلة الأولية للأمطار الغزيرة بلغت نحو 20 قتيلاً.

وتؤكد السلطات أن ما يناهز 200 شخص من سكان العشرات من القرى المتضررة، ما زالوا في عداد المفقودين.

لكن مهمة فرق الإنقاذ ما انفكت تتعقد منذ بدء أعمال الاغاثة. وأدى سوء الأحوال الجوية الجمعة إلى تحطم مروحية تابعة لسلطات خيبر بختونخوا، الإقليم الأكثر تضرراً حيث تجاوز عدد القتلى 320 شخصاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأضرار يرجح أن تحرم مئات العائلات المنازل والمدارس والخدمات العامة لأشهر عدة.