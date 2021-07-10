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موجة حر "غير مسبوقة" تضرب موسكو والسلطات تحذر سكانها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-10T15:29:26+0000
موجة حر "غير مسبوقة" تضرب موسكو والسلطات تحذر سكانها

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو تمديد مستوى الإنذار "البرتقالي"، بسبب موجة الحر غير المسبوقة في المدينة، حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح بيان للهيئة أن المستوى "البرتقالي" الذي تم إعلانه بسبب ارتفاع درجة الجو إلى ما يفوق معدلاتها بـ 7 درجات أو أكثر، يدل على خطر وقوع كوارث طبيعية وأضرار مادية.

وتشير التنبؤات إلى أن درجة الحرارة اليومية قد ترتفع من 33 درجة يومي الأحد والاثنين القادمين حتى 36 درجة يوم الجمعة المقبل.

وتشهد موسكو موجة الحر الثانية منذ بداية الصيف، مع تحطيم 4 أرقام قياسية يومية لدرجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري، تم تسجيلها في السنوات 1917 و1948 (مرتين) وفي 2013.

وأصبح الشهر الماضي أكثر أشهر يونيو/ تموز حرارة خلال الـ 142 عاماً من تاريخ الأرصاد الجوية في المدينة.

 

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