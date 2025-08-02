موجة تخريب تضرب سكك ألمانيا.. وعودة حركة القطارات بعد ثالث حريق متعمد

شفق نيوز– برلين

استؤنفت صباح اليوم السبت، حركة القطارات على خط السكك الحديدية بين مدينتي دوسلدورف ودويسبورغ في غرب ألمانيا، بعد تعطل واسع تسبب به ثالث هجوم تخريبي خلال يومين، في وقت تحقق فيه السلطات في احتمال تورط متطرفين يساريين.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية أن الخط أعيد فتحه بعد استكمال أعمال الإصلاح وإجراء اختبارات تشغيل ناجحة، مشيرة إلى أن الحرائق التي اندلعت سابقاً تسببت في تلف كابلات حيوية تتحكم بمحولات الطاقة وإشارات المرور.

وكان الخط قد أُغلق منذ الخميس الماضي، ما أدى إلى توقف أكثر من 620 قطار ركاب يومياً، وهو ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل على أحد أكثر خطوط السكك ازدحاماً في البلاد.

وتتعامل الشرطة الألمانية مع الحادث على أنه "عمل تخريبي"، مرجحة ضلوع جماعات يسارية متطرفة في الهجوم، وفقاً لتصريحات وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هيربرت رويل، الذي قال إن مجموعة تُدعى "كوماندو أنجري بيردز" أعلنت مسؤوليتها عن الحريق، مشيراً إلى أنها معروفة بتنفيذ أعمال تخريب سابقة في منطقة دوسلدورف.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن السلطات تعتبر هذه المجموعة جزءاً من التيار اليساري المتطرف، وتسعى بحسب تعبيره إلى "إعادة البلاد إلى ما قبل عصر الصناعة".

وتم تسجيل هجومين متزامنين على الخط الشمالي-الجنوبي للسكك في دوسلدورف، أحدهما حريق داخل قناة كابلات أدى إلى تعطيل واسع النطاق، بينما عثرت الشرطة على حريق آخر يبعد كيلومترين عن الموقع الأول أثناء عمليات الفحص.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بالتعاون بين الجهات الأمنية وخبراء مكافحة التطرف، وسط مخاوف من اتساع نطاق مثل هذه الهجمات مستقبلاً.